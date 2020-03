21.03.2020 ( vor 13 Stunden )



Das, was dem gesamten Land droht ist in Das, was dem gesamten Land droht ist in Bayern schon ganz und in Freiburg teilweise Realität: eine Ausgangssperre . In der Stadt im Breisgau sind die Märkte dennoch gut besucht. In Bayern vertreiben sich manche Eingeschlossene die Zeit mit Beschäftigungstherapie. 👓 Vollständige Meldung