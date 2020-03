22.03.2020 ( vor 3 Stunden )



Immerhin sind es weniger Tote als am Samstag, aber noch immer meldet Italien erschreckend hohe Zahlen von an Covid-19 gestorbener Menschen. Ministerpräsident Conte gibt weiter Durchhalteparolen aus und kündigt neue drastische Immerhin sind es weniger Tote als am Samstag, aber noch immer meldet Italien erschreckend hohe Zahlen von an Covid-19 gestorbener Menschen. Ministerpräsident Conte gibt weiter Durchhalteparolen aus und kündigt neue drastische Maßnahmen an. 👓 Vollständige Meldung