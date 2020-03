23.03.2020 ( vor 13 Stunden )



Das Coronavirus ändert so manches im Land. So gilt in Deutschland derzeit eine Kontaktsperre. Um die Maßnahme zu überprüfen, könnte es sinnvoll sein, sich ausweisen zu können. Ist der Personalausweis deshalb beim Verlassen des Hauses Pflicht? Und wie verhält es sich in normalen Das Coronavirus ändert so manches im Land. So gilt in Deutschland derzeit eine Kontaktsperre. Um die Maßnahme zu überprüfen, könnte es sinnvoll sein, sich ausweisen zu können. Ist der Personalausweis deshalb beim Verlassen des Hauses Pflicht? Und wie verhält es sich in normalen Zeiten 👓 Vollständige Meldung