London (dpa) - Die britische Regierung hat im Kampf gegen das Coronavirus weitreichende Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Das verkündete Premierminister Boris Johnson in einer im Fernsehen übertragenen Rede an die Nation. Johnson wies seine Landsleute an, das Haus nur noch so wenig wie möglich zu