24.03.2020 ( vor 10 Stunden )



Das größte Sportevent in diesem Sommer fällt den Auswirkungen des Coronavirus zum Opfer. Die Olympischen Spiele in Tokio werden um ein Jahr verschoben, nachdem der Druck auf das Internationale Olympische Komitee angesichts der weltweiten Pandemie zuletzt stetig gewachsen war.