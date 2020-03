Coronavirus: Auch Spanien meldet mehr Todesfälle als China

Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 1 Woche



Coronavirus: US-Stars äußern sich zur Krise 01:31 Das Coronavirus verbreitet sich aktuell auf der ganzen Welt. Daher äußerten sich nun auch viele US-Stars zu der Krise, um ihren Fans in diesen schweren Zeiten beizustehen. Dabei hatten Ariana Grande, Taylor Swift und Co. vor allem aber auch Tipps für ihre Follower. Erfahrt hier mehr dazu.