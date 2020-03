27.03.2020 ( vor 4 Stunden )



Infolge der Corona-Krise brechen in vielen Branchen in kürzester Zeit Aufträge und Umsätze weg. Gerade kleine Betriebe bangen um ihre Existenz und fragen sich, ob die staatlichen Rettungskredite rechtzeitig ankommen. Infolge der Corona-Krise brechen in vielen Branchen in kürzester Zeit Aufträge und Umsätze weg. Gerade kleine Betriebe bangen um ihre Existenz und fragen sich, ob die staatlichen Rettungskredite rechtzeitig ankommen. Banken und Sparkassen versichern, die Flut der Anträge schnellstmöglich abzuarbeiten. 👓 Vollständige Meldung