Quelle: Spot on News STUDIO - vor 1 Stunde



Fake-Anruf vermutet: Feuerwehrmann lässt Angela Merkel abblitzen 01:17 Der Dankes-Anruf von Kanzlerin Merkel an eine Feuerwehrtruppe auf der Insel Rügen ging ins Leere. Denn dort glaubte man an einen Telefonstreich.