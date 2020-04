Coronavirus in Deutschland: Mehr als 62.000 Infizierte – Live-Karte

30.03.2020 ( vor 2 Tagen )

In Deutschland sind mittlerweile in allen Bundesländern Fälle des Coronavirus nachgewiesen. Ein Überblick über die Zahl der Infizierten. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland weiter aus. Bundesweit gibt es derzeit 62.550 bestätigte Infektionen ( Stand: 30. März, 8:30 Uhr), wie die Zahlen nac