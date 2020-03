30.03.2020 ( vor 9 Stunden )



Das Auswärtige Amt ist dabei, Zehntausende Deutsche aus dem Ausland heimzuholen. Die meisten sind immerhin bereits zurück, allerdings müssen noch Tausende in einem der am weitesten entferntesten Länder ausharren.