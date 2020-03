Nachrichten aus Deutschland: Unbekannte stehlen 86-Jähriger dutzende Rollen Toilettenpapier Augsburg: Mann greift Passanten mit Machete an +++ Issum: Mann vergisst Tasche mit Bargeld auf Autodach +++ Rot am See: Vater fährt kleine Tochter mit...

stern.de vor 1 Stunde - Politik