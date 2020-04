02.04.2020 ( vor 3 Tagen )



Der Höhepunkt der Corona-Pandemie scheint in Deutschland für viele Experten noch nicht erreicht zu sein. Besonders groß ist daher die Angst vor "italienischen" Verhältnissen in den Krankenhäusern. Doch die Bundesrepublik hat gesundheitstechnisch einen Trumpf im Ärmel.