Coronavirus: Horst Seehofer will Quarantäne-Pflicht für Flugreisende

G.P. 1949 CORONA diese RICHTIGE Forderung d. Innenministers kommt 2 Monate ZU SPÄT ‼‼‼ Zweifellos verbreiteten Reisende d. Co… https://t.co/QINEmuhJe7 vor 23 Minuten Susanne-007 RT @RuptionAntikor: CSU/CDU, fast 4 tödliche Monate zu spät: https://t.co/J6MJsofwLY vor 26 Minuten Antikor Ruption CSU/CDU, fast 4 tödliche Monate zu spät: https://t.co/J6MJsofwLY vor 34 Minuten Hagen Corona-Krise: Horst Seehofer will Grenzkontrollen ausweiten https://t.co/TSoBbOYNyO vor 49 Minuten Christof Schürmann @polenz_r ich glaube langsam bei der Prognosefähigkeit ist an mir ein politisches Talent verloren gegangen: https://t.co/C77iJgaaSY vor 1 Stunde Dieter Steffmann Corona-Krise: Horst Seehofer will Grenzkontrollen ausweiten https://t.co/avrA8tzQKa vor 1 Stunde