Soullegende Bill Withers ist tot. Der US-Sänger und Songschreiber wurde mit Titeln wie „Ain’t No Sunshine“, „Lovely Day“, „Just the Two of Us“ und...

Bill Withers ist tot. Der US-Musiker wurde mit Hits wie „Ain’t No Sunshine“ und „Lean on Me“ weltbekannt. Withers wurde 81 Jahre alt.

Er schrieb "Ain't No Sunshine", mit "Lean on Me" wurde er berühmt: Der US-Soulsänger Bill Withers ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Der US-amerikanische Singer-Songwriter Bill Withers ist tot. Bekannt wurde Withers mit Hits wie „Ain't No Sunshine“ und „Lean on Me“. Die Familie...

Soul-Star: "Ain't no sunshine"-Sänger Bill Withers ist tot Bill Withers schrieb Hits wie "Ain't no sunshine" oder "Lean on me". Jetzt ist der große Soulsänger mit 81 Jahren in Los Angeles gestorben.

stern.de vor 4 Stunden - Sport