In der Corona-Krise gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen den Infizierten-Zahlen und den Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen. Nun fordert auch Google mit...

Ein Date an der Absperrung - für viele Paare an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz ist das wegen der Corona-Krise momentan die einzige...

Polens PiS-Regierung will trotz Corona-Krise an der Präsidentschaftswahl festhalten. Die Opposition nennt das "lebensgefährlich" und ruft zum Boykott auf.

"Führt zur Verbreitung des Corona-Virus" - Polens Regierung will Wahlen im Mai durchführen – Opposition ruft zum Boykott auf Der amtierende Präsident Duda führt in den Umfragen und könnte wiedergewählt werden. Die Regierungspartei PiS will trotz Coronakrise am angesetzten Termin im...

Focus Online vor 5 Tagen - Politik