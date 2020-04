„Oster-Erlass“ schlägt Wellen

04.04.2020 ( vor 3 Stunden )



Ostern im großen Kreis fallen in diesem Jahr aus. Rechtzeitig vor den Feiertagen hat die Bundesregierung bei den geltenden Maßnahmen und dem Punkt „ Zusammenkünfte “ noch einmal nachgeschärft: Es dürfen sich bis auf Weiteres nicht mehr als fünf Personen, so sie nicht in einem Haushalt leben, in einem Raum aufhalten. Enge Limits gelten auch für Hochzeiten und Begräbnisse. Aus der Opposition kam – „Schulterschluss“ hin oder her – ungewöhnlich scharfe Kritik an dem neuen Erlass 👓 Vollständige Meldung