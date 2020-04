04.04.2020 ( vor 8 Stunden )



In Österreich haben sich schon jetzt Hunderttausende eine "Stopp Corona"-App des Roten Kreuzes aufs Mobiltelefon geladen. Die Nutzung ist freiwillig. Kanzler Kurz will künftig die Standortdaten aller Österreicher auswerten lassen.