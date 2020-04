06.04.2020 ( vor 3 Stunden )

Der Start in die Feiertagswoche ist vielerorts sonnig und mild. So soll es bis mindestens Karfreitag bleiben. Doch am Oster-Wochenende könnte sich das ändern. Die neue Woche beginnt mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen. Am Montag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DW