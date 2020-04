06.04.2020 ( vor 4 Stunden )

Erstaunliche Nachrichten aus einem Zoo in New York: Ein Tiger ist positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Auch mehrere andere Raubkatzen sind den Pflegern mit Symptomen der Lungenkrankheit aufgefallen. In einem Zoo in New York ist ein Tiger positiv auf Covid-19 getestet worden. Die vierjährige Tig