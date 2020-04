06.04.2020 ( vor 4 Stunden )

Nach der wachsenden Verwirrung über die „Stopp Corona“-App und einen „Oster- Erlass “ ist die Bundesregierung am Montag zur Klarstellung ausgerückt. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte am Montag, dass in Österreich erste Geschäfte schrittweise Mitte April öffnen können. Auch die Bundesgärten sollen nach Ostern wieder öffnen. Die Maskenpflicht wird auf den öffentlichen Verkehr ausgedehnt. Die bisherigen Bewegungsbeschränkungen bleiben vorerst weiter aufrecht.