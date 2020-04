06.04.2020 ( vor 6 Stunden )

Der Start in die Feiertagswoche ist vielerorts sonnig und mild. So soll es bis mindestens Karfreitag bleiben. Doch am Osterwochenende könnte sich das ändern. Die neue Woche beginnt mit viel Sonnenschein und frühsommerlichen Temperaturen. Am Montag sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD