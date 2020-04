Die Edeka-Tochter Netto Marken-Discount testet erstmals ein "Click & Collect"-Verfahren in ausgewählten Filialen. Kunden können ihre Lebensmittel und...

Gesundheit: Trotz Corona keine Paketlieferungen an Sonn- und Feiertagen In der Corona-Krise wird mehr online bestellt, so dass Zusteller mehr Pakete als sonst zu den Kunden bringen müssen. Trotzdem bleibe die Arbeit an Sonn- und...

Berliner Morgenpost vor 2 Tagen - Top