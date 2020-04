15.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Tierschützer in Russland beklagen eine Zunahme von Wilderei in der Zeit der Corona-Pandemie. Mehr als 140 Verstösse wurden seit Ende März registriert.