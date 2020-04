rohrspatzenpost oida, so viel mühe um studierenden einfach nur reinzuscheißen So sollen Prüfungen an Unis ablaufen https://t.co/qDZJqC9m9l vor 11 Stunden plagiatsgutachten.com Das ist alles ein Witz: So sollen Prüfungen an Unis ablaufen https://t.co/uPAk0LPxao #Corona #Coronakrise vor 11 Stunden