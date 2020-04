16.04.2020 ( vor 1 Stunde )

Das Oktoberfest steht erst in fünf Monaten im Terminkalender. Dass das weltgrößte Volksfest tatsächlich stattfinden kann, ist aber so gut wie ausgeschlossen. In zwei Wochen wollen Bayerns Ministerpräsident Söder und Münchens Oberbürgermeister Reiter endgültig entscheiden.