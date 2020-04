17.04.2020 ( vor 17 Stunden )



Obwohl NRW-Landeschef Laschet gegen Alleingänge in der Corona-Krise ist, will sein Bundesland vor allen anderen wieder Unterricht in Schulen stattfinden lassen. Schüler machen im Netz dagegen mobil und Lehrer halten die zeitnahe Öffnung aus einem anderen Grund für zu ambitioniert. 👓 Vollständige Meldung