18.04.2020 ( vor 2 Stunden )



verfolgt die Strategie der Herdenimmunität. Während der Staatsepidemiologe daran festhalten will, hagelt es viel Kritik am «gefährlichen Experiment». Schweden verfolgt die Strategie der Herdenimmunität. Während der Staatsepidemiologe daran festhalten will, hagelt es viel Kritik am «gefährlichen Experiment». 👓 Vollständige Meldung