18.04.2020 ( vor 6 Stunden )



Auch Schiedsrichter zocken gerne an der Konsole. Daniel Schlager nimmt derzeit gemeinsam mit Deniz Aytekin am E-Sports-Wettbewerb der DFL teil. Im ntv.de- Auch Schiedsrichter zocken gerne an der Konsole. Daniel Schlager nimmt derzeit gemeinsam mit Deniz Aytekin am E-Sports-Wettbewerb der DFL teil. Im ntv.de- Interview berichtet der 30-Jährige, wie es dazu kam, aber auch über das Training in Zeiten von Corona, Geisterspiele sowie den Video-Assistenten. 👓 Vollständige Meldung