Prokdus-Gesundheit NRW: Lkw überrollt Fünfjährigen in Hemer – Kind tot https://t.co/u8ue8mp8J0 via @TOnline_News vor 15 Stunden Alex Talash Familie in Hemer von LKW überrollt https://t.co/LQYtW8qLxr via @wdr vor 2 Tagen