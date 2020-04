20.04.2020 ( vor 2 Stunden )



Die Menschen in den USA kaufen in der Die Menschen in den USA kaufen in der Coronavirus -Krise vermehrt Waffen. Das erstaunt sogar Präsident Trump , der von einem nie gesehenen Ausmaß spricht. Gleichzeitig übt er scharfe Kritik am Bundesstaat Virginia, wo demnächst schärfere Waffengesetze gelten. 👓 Vollständige Meldung