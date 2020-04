Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Bundesliga: Diskussion um Geisterspiele geht weiter 01:11 Berlin, 22.04.20: Ganz so schnell geht es dann doch nicht mit den Geisterspielen, ohne oder mit nur wenigen Zuschauern. Die Ankündigung der Ministerpräsidenten Markus Söder und Armin Laschet zum möglichen Bundesliga-Neustart am 9. Mai widersprach das Bundesinnenministerium direkt am Dienstag....