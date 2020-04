21.04.2020 ( vor 4 Stunden )



Das größte Volksfest der Welt findet in diesem Jahr nicht statt: Die bayerische Landesregierung sagt das Das größte Volksfest der Welt findet in diesem Jahr nicht statt: Die bayerische Landesregierung sagt das Oktoberfest in München ab. Als Grund nennt Ministerpräsident Söder die schwer einhaltbaren Hygienebestimmungen, die durch die Ausbreitung des Coronavirus notwendig wären. 👓 Vollständige Meldung