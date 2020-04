21.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Um bei der Entwicklung von Brennstoffzellen-Antrieben für Lkw Zeit und Geld zu sparen, kündigen zwei Schwergewichte der Branche ihre Kooperation an. Ein Gemeinschaftsunternehmen von Daimler und Volvo soll die Zellen produzieren und vermarkten. Ganz in trockenen Tüchern ist der Deal allerdings noch nicht.