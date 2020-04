22.04.2020 ( vor 10 Stunden )



Michael Wendler macht seiner Freundin Laura Müller einen Heiratsantrag. Die ganze Welt erfährt über die sozialen Medien und das Fernsehen vom großen Glück. Auch Wendlers Mutter, die vorher nicht eingeweiht war. Allerdings hat sie auch so ihre Zweifel an dieser Beziehung. Michael Wendler macht seiner Freundin Laura Müller einen Heiratsantrag. Die ganze Welt erfährt über die sozialen Medien und das Fernsehen vom großen Glück. Auch Wendlers Mutter, die vorher nicht eingeweiht war. Allerdings hat sie auch so ihre Zweifel an dieser Beziehung. 👓 Vollständige Meldung