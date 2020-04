24.04.2020 ( vor 13 Stunden )



In der In der Coronavirus -Krise unterstützt die Bundeswehr Länder und Kommunen. Bisher sei dies in 200 Fällen geschehen, sagt Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer. Wobei sich die Art der Einsätze gewandelt habe. Kommende Woche fliegt die Truppe etwa tonnenweise Hilfsgüter aus China ein. 👓 Vollständige Meldung