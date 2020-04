25.04.2020 ( vor 3 Stunden )



In Grevenbroich weisen die Behörden in zwei In Grevenbroich weisen die Behörden in zwei Familien eine Infektion mit dem Coronavirus nach und stellen sie unter Quarantäne. Dass interessiert die Betroffenen aber nicht: Sie bleiben in Kontakt mit ihren Nachbarn. Nun wird das ganze Hochhaus für eine "Reihentestung" abgesperrt. 👓 Vollständige Meldung