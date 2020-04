26.04.2020 ( vor 17 Stunden )



Auftakt am 5. Juli? Zweimal Spielberg, dann zweimal Silverstone? Angeblich nehmen die Pläne für einen Formel-1-Neustart Form an. Die Organisatoren scharren mit den Hufen. Zunächst muss zwar die Politik Grünes Licht geben - aber Österreichs Sportminister sagt, dass er den Rennen "nicht im Wege stehe". 👓 Vollständige Meldung