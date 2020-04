28.04.2020 ( vor 19 Stunden )



Die Verheerung durch das Coronavirus in Großbritannien sind weit schlimmer als bislang bekannt. In Pflegeheimen gibt es Tausende Opfer, die bislang nicht erfasst wurden. Alle Infos im Newsblog. Weltweit sind bereits mehr als drei Die Verheerung durch das Coronavirus in Großbritannien sind weit schlimmer als bislang bekannt. In Pflegeheimen gibt es Tausende Opfer, die bislang nicht erfasst wurden. Alle Infos im Newsblog. Weltweit sind bereits mehr als drei Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, über 211.000 Erkrank 👓 Vollständige Meldung