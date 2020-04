29.04.2020 ( vor 4 Stunden )



-Aktien erleben ein Blutbad an der Börse. Innerhalb von zwei Tagen verlieren die Papiere über ein Drittel ihres Wertes. Erst enttäuscht der Bericht der KPMG-Prüfer. Dann prügelt auch noch ein prominenter Hedgefondsmanager den Kurs mit einer Rücktrittsforderung in den Keller. Wirecard -Aktien erleben ein Blutbad an der Börse. Innerhalb von zwei Tagen verlieren die Papiere über ein Drittel ihres Wertes. Erst enttäuscht der Bericht der KPMG-Prüfer. Dann prügelt auch noch ein prominenter Hedgefondsmanager den Kurs mit einer Rücktrittsforderung in den Keller. 👓 Vollständige Meldung