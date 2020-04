29.04.2020 ( vor 18 Stunden )



Familie und Freunde nicht persönlich zu sehen fällt schwer, vor allem an einem Fest wie Ostern. Zwar halten sich viele Menschen an die Kontaktbeschränkungen, Sozialforscher erkennen aber eine schwindende Akzeptanz. Ein Bundesland sticht dabei heraus.