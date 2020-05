02.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Mehrere Vermummte greifen am Freitagnachmittag ein Kamerateam des ZDF an. Vier Mehrere Vermummte greifen am Freitagnachmittag ein Kamerateam des ZDF an. Vier Mitarbeiter der Satiresendung "heute-show" werden so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus müssen. Die Hintergründe der Tat sind noch nicht bekannt, aber der Staatsschutz schaltet sich ein. 👓 Vollständige Meldung