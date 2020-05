02.05.2020 ( vor 5 Stunden )



Am Rande einer Demonstration am 1. Mai in Berlin wurde ein Kamerateam ZDF angegriffen. Vier Menschen mussten verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Es gab Festnahmen, der Staatsschutz ermittelt. Ein Kamerateam der ZDF-"heute-show" ist am 1. Mai in Berlin-Mitte angegriffen worden. Der Kabarett 👓 Vollständige Meldung