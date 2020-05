Joe D. Also diese Behauptung, es könne bereits 1,8 Mio. Infizierte in Deutschland geben, finde ich schon etwas wild. Klar… https://t.co/OvawUqigWw vor 14 Minuten mayla die hohe Dunkelziffer laut Heinsberg Studie.. Kann ja nicht sein? vor 2 Stunden Rentner Bernd Coronavirus - Studie in Heinsberg vermutet hohe Dunkelziffer an Infizierten: https://t.co/zToODKeRjK vor 2 Stunden ZEIT ONLINE WISSEN Heute im Nachrichtenüberblick zum #Coronavirus: Bundesgesundheitsminister Jens #Spahn will vorerst keinen… https://t.co/4tpRdsbevS vor 3 Stunden Rainer Schwarzenthal Wie zu erwarten hohe Dunkelziffer https://t.co/hIBrtAWWcB vor 3 Stunden Monika Schäfer Corona: Studie in Heinsberg vermutet hohe Dunkelziffer - Gesundheit - https://t.co/NjDex4fg7m https://t.co/Yv5mkB3XZe vor 3 Stunden