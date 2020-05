Ob die Angreifer bei der Attacke auf das ZDF-Team am 1. Mai geplant vorgingen, ist noch offen. Satiriker Abdelkarim berichtet, wie er den Vorfall erlebte.

Vom Schock hat sich der bekannte Satiriker Abdelkarim erholt. Die Aggression der Täter, die ihn und sein Team am 1. Mai überfielen, kann er noch nicht fassen.

Berlin am 1. Mai: Politiker und Journalistenverbände verurteilen Angriff auf TV-Team Ein Fernseh-Team der "Heute Show" um den Comedian Abdelkarim ist in Berlin angegriffen worden. Der Staatschutz ermittelt. Und die Opfer müssen sich noch gegen...

