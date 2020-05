Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - vor 4 Stunden



Adele schlank wie nie und glücklich dabei 01:19 Die Sängerin Adele zeigte sich nun nach Monaten wieder ihren Fans auf Instagram. Grund war ihr 32. Geburtstag am 5. Mai. Hier ist sie so schlank wie nie zu sehen und wirkt sehr glücklich. Alle Details gibt’s hier!