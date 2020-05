08.05.2020 ( vor 2 Tagen )



Einst zaubert er sich in seiner Rolle als Ron Weasley in die Herzen der "Harry Potter"-Fans. Für Rupert Grint ist nun auch privat das Glück komplett. Seine langjährige Freundin Georgia Groome und er sind frischgebackene Eltern. Einst zaubert er sich in seiner Rolle als Ron Weasley in die Herzen der "Harry Potter"-Fans. Für Rupert Grint ist nun auch privat das Glück komplett. Seine langjährige Freundin Georgia Groome und er sind frischgebackene Eltern. 👓 Vollständige Meldung