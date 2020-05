Quelle: euronews (auf Deutsch) - vor 4 Tagen



Johnson stellt Lockerungen in Aussicht 01:05 Nur in den USA sind mehr Menschen an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben als in Großbritannien. Dort will der Premier nun lockern. Eine Entscheidung darüber will er aber erst am Sonntag verkünden. View on euronews