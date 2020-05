12.05.2020 ( vor 4 Stunden )



In der Corona-Krise werden soziale Netzwerke von Gerüchten und In der Corona-Krise werden soziale Netzwerke von Gerüchten und Verschwörungstheorien zur Pandemie überschwemmt. Twitter will diese nun als Fake News kennzeichnen und so die Flut an Falschinformationen eindämmen. 👓 Vollständige Meldung