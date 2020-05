12.05.2020 ( vor 3 Tagen )



Ein Arbeiter bedient einen Kran. Dann wird er plötzlich selbst von ihm in die Höhe gezogen und stürzt zwölf Meter in die Tiefe. Jede Hilfe kommt zu spät. In Baden-Württemberg ist ein Arbeiter von einer Kette an einem Kran in die Höhe gezogen worden und abgestürzt. Der 51-Jährige wurde bei dem Arbei Ein Arbeiter bedient einen Kran. Dann wird er plötzlich selbst von ihm in die Höhe gezogen und stürzt zwölf Meter in die Tiefe. Jede Hilfe kommt zu spät. In Baden-Württemberg ist ein Arbeiter von einer Kette an einem Kran in die Höhe gezogen worden und abgestürzt. Der 51-Jährige wurde bei dem Arbei 👓 Vollständige Meldung