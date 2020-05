17.05.2020 ( vor 7 Stunden )



46 Jahre ist es her: Der FC Bayern gewinnt mit einem 4:0 über Atlético Madrid zum ersten Mal den Europapokal der Landesmeister. Dass es so weit kommt, hat der Rekordmeister nur Georg "Katsche" Schwarzenbeck und einem fulminanten Schuss zu verdanken.